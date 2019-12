Um tiroteio num lar em Washington, nos Estados Unidos, fez um morto e dois feridos esta quinta-feira.

Segundo jornais locais, o suspeito é um idoso que vivia no lar Smith Tower e foi preso depois de se ter barricado dentro de um quarto e ter disparado contra a polícia.

A polícia de Washington ainda não prestou declarações sobre o motivo do tiroteio e ainda não identificou o suspeito. As vítimas ainda não foram identificadas.

Breaking News: Reports of a shooting at the Smith Tower in downtown Vancouver, WA. Possibly multiple victims. pic.twitter.com/lnLs4o4aKs