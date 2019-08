A cidade de Whaley Bridge, no Reino Unido, está a ser evacuada pelas autoridades inglesas, depois do colapso de uma barragem. Devido à força das águas, cerca de 6.500 habitantes estão a ser levados para uma escola local, bem como os animais de estimação.

De acordo com a BBC, uma parte da parede da barragem de Toddbrook cedeu na sequência das chuvas torrenciais que se têm feito sentir na zona de Derbyshire, no centro de Inglaterra. As autoridades temem uma rápida subida do rio Goyt, o que levou à evacuação da zona.

Os serviços oficiais do Reino Unido já emitiram o nível mais grave de alerta do país, por possíveis cheias. A nota refere que existe perigo de vida na zona de Whaley Bridge e pede às pessoas que se mantenham em segurança.

A polícia de Derbyshire falou numa “operação sem precedentes” e já avisou os habitantes que não sabe quando poderão regressar às suas casas. As autoridades aconselham os habitantes a procurar abrigo junto de pessoas conhecidas. Está ainda a ser disponibilizado alojamento para quem não tiver onde ficar.

This is not a decision that has been taken lightly and we appreciate that there is significant impact on this community, however, this is an unprecedented, fast-moving, emergency situation.