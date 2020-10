"O abraço" de um tigre-siberiano a uma árvore, nas profundezas de uma floresta na Rússia, valeu ao fotógrafo russo Sergey Gorshkov o grande prémio do concurso de fotografia de vida selvagem 'Wildlife Photographer of the Year'. A segunda maior distinção foi para uma jovem finlandesa, Liina Heikkinen, que venceu o grande prémio de jovem fotógrafo, com uma raposa apanhada com um ganso na boca. de A lista completa de vencedores pode ser vista em https://www.nhm.ac.uk