Carrie Symonds, a noiva de Boris Johnson, mostrou este sábado no Instagram a primeira fotografia do filho, que foi batizado com o nome dos bisavôs e dos médicos que trataram o pai, o primeiro-ministro britânico, quando foi internado com Covid-19.

Na rede social, Symonds escreveu que o bebé se chama Wilfred Lawrie Nicolas Johnson. Wilfred como o avô de Boris Johnson, Lawrie como o avô de Carrie Symonds e Nicholas como os médicos Nick Price e Nick Hart, "que salvaram a vida do Boris no mês passado", acrescentou a companheira do primeiro-ministro britânico.

Os médicos agradeceram entretanto o gesto: num comunicado, confessaram-se honrados por terem sido reconhecidos desta forma.

Desejamos à nova família saúde e felicidade", acrescentaram.

Wilfred Johnson nasceu na passada quarta-feira, 29 de abril, e o pai terá estado presente durante o parto, mas regressou a Downing Street pouco depois para continuar a liderar os esforços do Reino Unido no combate à pandemia de Covid-19. O nascimento do filho do primeiro-ministro britânico acontece semanas depois de o próprio governante ter tido alta dos cuidados intensivos, em consequência da infeção pelo novo coronavírus.

O primeiro-ministro britânico deverá gozar em breve um curto período de licença de paternidade, avançam os meios de comunicação britânicos.

Boris Johnson, 55 anos, e Carrie Symonds, 32, anunciaram em fevereiro que estavam à espera de um filho, que deveria nascer no início do verão.