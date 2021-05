A queda de um pequeno jato num lago do estado norte-americano do Tennessee fez, no sábado, sete mortos. Entre as vítimas mortais está o ator William Joseph "Joe" Lara, mais conhecido pelo papel em "Tarzan".

De acordo com as autoridades, a aeronave Cessna 501 transportava sete pessoas quando se despenhou no lago Percy Priest, em Smyrna, localidade perto de Nashville. O acidente ocorreu pouco depois de o jato ter levantado voo.

A bordo ia Joe Lara, a mulher, Gwen Shamblin Lara, o filho, Brandon Hanna, dois casais amigos, Jennifer e David Martin, e Jessica e Jonathan Walkers.

Até ao momento desconhecem-se as causas do acidente, que já está sob investigação.

Segundo noticia a CNN, as equipas de mergulhadores encontraram no lago vários componentes da aeronave e restos mortais. Os destroços estão espalhados ao longo de cerca de 800 metros.

As autoridades no local interromperam as buscas durante a noite deste domingo e retomarão a investigação na manhã desta segunda-feira.

Em nome de todas as entidades que responderam ou contribuíram nas operações deste incidente, apresentamos as nossas sinceras condolências às famílias e amigos afetados por esta tragédia", disse o porta-voz da equipa de resgate dos bombeiros do condado de Rutherford. "Estamos empenhados e trabalhar com os nossos parceiros governamentais para fazer de tudo para dar respostas àqueles afetados por este incidente".

Joe Lara, de 58 anos, destacou-se no cinema com o papel no filme “As Aventuras de Tarzan em Nova York”, de 1989. Despediu-se da carreira como ator em 2002 para seguir uma carreira na música.

Atualmente, tinha uma série no Youtube onde mostrava o dia-a-dia com a mulher, Gwen.