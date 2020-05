A princesa Charlotte faz este sábado cinco anos e os pais assinalaram a com a divulgação, na véspera, de imagens inéditas da menina, tiradas enquanto embalava e distribuía alimentos por idosos britânicos em quarentena.

As imagens foram divulgadas no perfil de Twitter do Palácio de Kensington e foram captadas pela própria Kate Middleton, que, aliás, prima pela divulgação de fotografias enternecedoras dos filhos.

Thank you for all your lovely messages on Princess Charlotte’s fifth birthday!

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Princess Charlotte, taken by The Duchess this April. pic.twitter.com/Pzs5z5o7LP — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 2, 2020

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share four new photographs of Princess Charlotte ahead of her fifth birthday tomorrow.

The images were taken by The Duchess as the family helped to pack up and deliver food packages for isolated pensioners in the local area. pic.twitter.com/2scloP8BlF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 1, 2020

Ainda recentemente, Kate assinalou o aniversário do filho mais novo Louis com imagens encantadoras do menino a pintar um arco-íris com as mãos.

Sharing a sneak peek of Prince Louis’s handiwork ahead of his second birthday!🎨



We are pleased to share images ahead of Prince Louis’s second birthday tomorrow, taken by The Duchess this April. pic.twitter.com/HLm5tXVYHy — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 22, 2020

Além de Charlotte e Louis, William e Kate são ainda pais do primogénito George, agora com seis anos.