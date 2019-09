Uma forte explosão em Wilrijk, no distrito belga de Antuérpia, fez desabar por completo três prédios. A explosão aconteceu pelas 12:30 locais (11:30 em Lisboa), numa área residencial. De acordo com o jornal De Morgen, que cita fontes das autoridades, há várias pessoas entre os escombros. Pelo menos três pessoas foram retiradas dos escombros, duas delas gravemente feridas, avança o jornal Het Gazet Van Antwerpen

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1 — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) September 3, 2019

A polícia pediu à população para manter as ruas circundantes livres, para os serviços de emergência, presentes em grande número, poderem circular.

Houd De omgeving vrij voor hulpdiensten. https://t.co/qJHpi2WRlq — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) September 3, 2019

Nas buscas, estão a ser usadas equipas cinotécnicas dos bombeiros e da polícia.

De acordo com moradores, citados pelo De Morgen , decorriam obras num dos prédios. Mas a informação não foi ainda confirmada pelas autoridades. A polícia recusa, aliás, falar de causas, pelo menos para já.

É muito cedo para fazer declarações definitivas sobre a causa da explosão. Agora, a prioridade é libertar as vítimas", diz Willem Migom, da polícia de Antuérpia, citado pelo Het Gazet Van Antwerpen.

Também de acordo com moradores, um "estrondo enorme" foi sentido numa área muito ampla. Várias janelas de outras casas ficaram destruídas portas foram arrancasas e tetos falsos desabaram.

Os alunos de uma escola primária perto do local do acidente foram retirados e levados para outro prédio em Wilrijk. Algumas janelas da escola rebentaram com a força da explosão.

De acordo com o Gazet Van Antwerpen, o Ministério Público de Antuérpia abriu uma investigação para apurar as causas da explosão.

Inicialmente foi reportado que estariam dois residentes desaparecidos, mas uma delas já foi localizada, não estando em casa no momento da explosão, de acordo com o Gazet Van Antwerpen. A polícia ainda está a tentar apurar onde estará o outro morador de um dos três prédios que desabou.