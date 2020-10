O Papa Francisco nomeou este domingo 13 novos cardeais, incluindo o arcebispo de Washington, Wilton Gregory, que será o primeiro afro-americano a utilizar o cobiçado barrete cardinalício.

O anúncio foi feito a partir da tradicional janela da igreja de São Pedro, com o Sumo Pontífice a anunciar que estes 13 homens serão ordenados cardeais numa cerimónia a ocorrer no próximo dia 13 de novembro.

On 28 November, there will be 13 new additions to the College of Cardinals: 9 are under 80 years of age, among them is the Guardian of Sacro Convento in Assisi, Father Mauro Gambetti. https://t.co/wpGNm9GVaX