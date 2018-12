Uma menina cega de três anos do Wisconsin, nos Estados Unidos, conseguiu ver pela primeira vez depois de ter sido submetida a um inovador procedimento médico.

Quando McKinley Sovey nasceu, os médicos não detetaram qualquer tipo de anomalia na criança. Quando completou um ano e meio, e depois de algumas queixas dos pais que diziam que a menina só conseguia ver sombras e movimentos, os médicos conseguiram detetar que ela sofria de uma doença na retina, chamada Amaurose Congénita de Léber.

Esta é uma doença degenerativa hereditária rara que provoca alterações graduais na atividade da retina, que é o tecido do olho que deteta a luz e a cor, gerando perda grave da visão desde o nascimento e outros problemas oculares.

De acordo com a televisão WTMJ, McKinley é a criança mais nova a ser submetida a este tipo de cirurgia no país. Assim que descobriu a doença da filha, a mãe criou uma página no Facebook para relatar todos os detalhes e os momentos da vida da menina e para inspirar outras pessoas a não desistirem, caso tivessem alguma doença rara.

Os pais, Julie e Parker Sovey, ficaram destroçados ao saberem da doença da filha e pensaram que ficaria para sempre cega. No entanto, o casal foi apanhado de surpresa quando descobriu que tinha sido aprovado um tratamento inovador para uma possível cura para a doença de McKinley.

O primeiro procedimento médico para a cura da patologia Amaurose Congénita de Léber foi viabilizado em dezembro do ano passado. A cirurgia consiste numa injeção, chamada Luxturna, que é a primeira terapia genética aprovada pela Food and Drug Administration, na qual um gene corretivo é administrado diretamente aos pacientes. A mutação genética interfere na produção de uma enzima necessária para a visão normal, que deteta luz e cor.

Quando os pais de McKinley souberam desta notícia pesquisaram vários hospitais onde poderia ser realizada a cirurgia. Foi com Stephen Russell que Parker e Julie Sovey ganharam uma nova esperança para a resolução da doença da filha.

O tão esperado momento

O dia pelo qual os pais e McKinley ansiavam finalmente chegou. Foi a 7 de novembro que a menina foi submetida a uma cirurgia a um dos olhos. A família viajou de Wisconsin para o Hospital Infantil da Universidade de Iowa para a realização desta operação revolucionária.

Os pais da menina desejavam que a operação conseguisse, pelo menos, preservar a visão, apesar de muito reduzida, que McKinley tinha. Felizmente, tiveram muito mais do que isso.

Depois da cirurgia, a mãe publicou um vídeo no Facebook, a mostrar que a operação tinha sido muito bem-sucedida, com resultados muito positivos. Podemos, inclusive, ver McKinley a ajudar a mãe nas tarefas domésticas depois de a ter observado.

Ela entrou na cozinha, puxou uma cadeira, sentou-se e olhou para a torradeira e para a máquina do café como se soubesse o que eram aqueles objetos. Ela quis levantar-se e senti-los", afirmou o pai, Parker.

Segunda operação

Ainda faltava, porém, o outro olho. Foi a 14 de novembro que foi submetida a nova operação.

Muito feliz por estarmos novamente no hotel a descansar. McKinley voltou da anestesia como se tivesse a força de três grandes homens e foram precisas várias enfermeiras, além da mãe e do pai, para fazer com que ela não tirasse o penso do olho”, escreveu a mãe, acrescentado que este era “o milagre de McKinley”.

Cinco dias depois das duas cirurgias, McKinley, o irmão e os pais voltaram para casa no Wauwatosa, no Wisconsin, Estados Unidos.

A primeira vez que viu a mãe

A partir desse dia, a criança foi fazendo várias conquistas diárias que anteriormente não alcançava, como reconhecer a mãe pela primeira vez, brincar com balões e com o irmão.

Houve aquele momento em que ela olhou para mim pela primeira vez. Foi aí que percebi que tudo estava a funcionar. Nem consigo explicar bem a sensação. Ela está com três anos e olhou para a mãe pela primeira vez. Foi muito bonito e era aquilo que estava à espera que acontecesse”, afirmou Julie à televisão WTMJ.

O momento que derreteu os corações dos internautas que visitam a página e dos pais de McKinley foi quando a menina conseguiu ver o seu reflexo no espelho, este sábado.

Muitos são os comentários de utilizadores da rede social que afirmam que a história de McKinley é realmente “um milagre” e é “espetacular”.

A criança continua a ser vigiada pelo médico, Stephen Russell, após as cirurgias, em consultas semanais. Em princípio, não haverá necessidade de McKinley ser submetida a uma nova operação, visto que as duas cirurgias tiveram um resultado "muito positivo".