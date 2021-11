O antigo presidente norte-americano Donald Trump foi filmado a acertar acidentalmente com uma bola de basebol na cabeça de uma criança, durante um jogo do World Series, no passado dia 30 de outubro.

Trump e a sua mulher, Melania, assistiam a um jogo entre os Houston Astros e os Atlanta Braves, num camarote do estádio Truist Park, em Atlanta, quando um jovem adepto, que se encontrava nas bancadas pediu ao polémico magnata para lhe autografar uma bola.

Num vídeo partilhado no TikTok, é possível ver o pequeno adepto a passar a bola a Trump, que pede uma caneta para poder autografar a bola e devolvê-la.

Só que na hora de entregar a bola ao seu proprietário, o antigo presidente mostrou já não ter a pontaria de outros tempos e acabou por acertar com a bola na cabeça de uma criança que se encontrava ao lado do jovem que originalmente pediu o autografo.

De acordo com o Insider, o rapaz não sofreu qualquer ferimento.