As autoridades alemãs não excluem a possibilidade de na origem do ataque com faca em Würzburg, na sexta-feira, que resultou em três mortos e cinco feridos, estarem motivações religiosas, uma vez que o suspeito, que foi detido, terá gritado "Allahu Akbar", "Deus é grande" em árabe, de acordo com uma testemunha.

Para a tarde deste sábado está prevista a realização de uma conferência de imprensa, de acordo com a agência de notícias alemã dpa.

Várias pessoas foram esfaqueadas indiscriminadamente pelo homem de 24 anos, oriundo da Somália, residente naquela cidade há cinco anos e já conhecido das autoridades.

Há três mortos confirmados e cinco feridos graves, dois deles em estado crítico. Todas as vítimas seriam desconhecidas do atacante e entre elas há um menor.

Os motivos do ataque não são, por isso, ainda claros e as "investigações prosseguem", disse apenas uma porta-voz da polícia alemã, citada pela dpa.

O jovem somali encontra-se sob custódia da polícia num hospital, depois de ter sido alvejado na perna pelos agentes no local. Segundo as autoridades não corre perigo de vida e continua a ser interrogado.

Um alto funcionário de segurança da Baviera, Joachim Herrmann, confirmou que o suspeito era conhecido da polícia e já tinha recebido tratamento psiquiátrico.

A última residência conhecida do suspeito foi num lar para pessoas sem-abrigo.