Elon Musk, co-fundador do Paypal e presidente da Tesla Motors, e a cantora Grimes anunciaram o nascimento do primeiro filho e anunciaram também o nome da criança. Um nome que está a gerar polémica.

O bebé, que nasceu na segunda-feira, chama-se X Æ A-12. Grimes usou o Twitter para explicar cada caracter do invulgar nome da criança.

Assim, a origem do nome está relacionada com variáveis, inteligência artificial e com o nome da aeronave preferida do casal.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍 + (A=Archangel, my favorite song) (⚔️🐁 metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

O que Grimes, de 32 anos e nome verdadeiro Clair Boucher, não revelou foi como pronunciar o invulgar nome da criança. E essa continua a ser uma enorme dúvida para os seguidores.

Elon Musk, de 48 anos, anunciou, também no Twitter, o nascimento do filho, na terça-feira. Publicou uma fotografia dele próprio com o bebé ao colo, com a legenda “Mãe e filho estão bem”.

Mom & baby all good — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

O bebé terá nascido em Los Angeles, Estados Unidos, onde o casal reside. Outra polémica prende-se com a questão legal: na Califórnia, só são permitidos nomes que contenham as 26 letras do alfabeto inglês, deixando dúvidas como terá sido possível registar a criança com o nome X Æ A-12.