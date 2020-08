Pelo menos 29 pessoas morreram no desabamento de um restaurante de dois andares na província de Shanxi, no norte da China, segundo o balanço feito este domingo pelas autoridades.

Outras 28 pessoas ficaram feridas, sete delas gravemente, quando o prédio ruiu repentinamente no sábado.

As operações de resgate já foram concluídas, mas não há qualquer informação oficial sobre as causas do acidente.

O edifício ruiu durante a manhã em Xiangfen.