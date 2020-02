Um recém-nascido infetado com coronavírus recuperou sem medicação, depois de 17 dias internado no hospital pediátrico de Wuhan, China, epicentro do Covid-19, segundo o jornal People's Daily.

Trata-se de uma menina, identificada como Xiao Xiao, que foi contagiada durante a gravidez. É também, até ao momento, o mais novo paciente a recuperar da infeção.

Xiao Xiao nasceu a 5 de fevereiro e no mesmo dia foi transferida para a unidade de referência de pediatria em Wuhan, depois de confirmado o contágio.

O People's Daily, jornal oficial do governo chinês, divulgou nas redes sociais um vídeo do bebé.

De acordo com o diretor de Neonatologia daquele hospital, a menina tinha uma infeção respiratória e um problema miocárdico menor, mas, e uma vez que os sintomas não eram óbvios, os médicos optaram por não lhe dar antibióticos.

Ela não tinha as normais dificuldades respiratórias, não tossia e não teve febre, por isso só a medicámos para a condição miocárdica", indicou Zeng Lingkong, citado pela televisão pública CCTV.

Xiao Xiao deixou o hospital depois de três análises negativas.