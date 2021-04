Pelo menos 21 trabalhadores continuam presos numa mina de carvão na província noroeste chinesa de Xinjiang, depois de ter sido acidentalmente inundada.

As autoridades locais, citadas pela agência de notícias estatal Xinhua, disseram que oito dos 29 trabalhadores que estavam no fosso no momento do incidente já foram resgatados.

De acordo com a mesma fonte, as equipas de salvamento continuam as operações de socorro.

A inundação ocorreu no sábado durante os trabalhos de reabilitação das galerias.

Os poços de carvão ainda têm uma elevada taxa de acidentes na China, embora o número de acidentes mortais tenha sido significativamente reduzido nos últimos anos.

No final do mês passado, quatro mineiros morreram após uma explosão numa mina de carvão na província de Shanxi na China central.