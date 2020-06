A polícia espanhola salvou um cão fechado num carro ao sol e identificou a dona por maus-tratos animais.

O caso aconteceu em Sevilha, na quarta-feira, e as imagens tornaram-se virais nas redes sociais.

As autoridades foram alertadas por um popular, que ligou para a linha de emergência da Polícia Local de Sevilha, para denunciar que um cão estava fechado num carro estacionado ao sol há várias horas.

Sevilha estava sob aviso amarelo de calor nesse dia e, no momento do resgate, cerca das 14 horas, os termómetros marcavam 40 graus, o que, segundo a polícia, signfica que dentro do veículo a temperatura seria 10 a 15 graus superior.

Os agentes partiram o vidro, que estava ligeiramente aberto, e resgataram o pequeno Yorkshire Terrier, que foi transportado ao hospital veterinário, depois de assistido no local.

A dona, uma mulher de 49 anos, foi identificada por maus-tratos a animais.