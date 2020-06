As autoridades chinesas condenaram hoje o advogado de direitos humanos Yu Wensheng a quatro anos de prisão, por "incitar à subversão contra o Estado", segundo organizações não-governamentais e a sua mulher e advogada, Xu Yan.

Xu defendeu na rede social Twitter que a sentença é "ilegal", por ter sido executada "em segredo".

A Amnistia Internacional (AI) e a Rede de Defensores dos Direitos Humanos na China explicaram, em comunicados separados, que Xu recebeu um telefonema do Ministério Público da cidade de Xuzhou, na província de Jiangsu, para relatar a sentença, depois de um tribunal ter condenado Yu num julgamento à porta fechada.

O Tribunal Popular Intermédio de Xuzhou também ordenou que Yu - que lidou com numerosos casos envolvendo dissidentes e ativistas chineses - seja privado de direitos políticos por três anos, segundo a advogada.

A Rede de Defensores dos Direitos Humanos na China afirmou que "Yu foi perseguido apenas por exercer o seu direito à liberdade de expressão" e "pelas suas atividades como advogado em casos envolvendo abusos dos direitos humanos, incluindo a defesa de outros advogados, como Wang Quanzhang". "A perseguição a Yu é uma retaliação por ter exercido e defendido os direitos humanos. As graves injustiças neste caso exigem a sua libertação imediata e incondicional", acrescentou a ONG.

A AI defendeu que a sentença é o resultado de "perseguição política disfarçada de processo legal".

"Yu não só foi processado por acusações infundadas enquanto fazia o seu trabalho legal e legítimo como advogado, mas a sua advogada de defesa também foi impedida de assistir à audiência em que ele foi condenado", escreveu a Amnistia Internacional.

"Embora a política de tolerância zero do Governo chinês para com os críticos seja bem conhecida, com este julgamento, o Estado de Direito na China atingiu novamente o fundo do poço", acrescentou a Amnistia Internacional.

A ONG alertou que Yu é "um prisioneiro de consciência" que "corre o risco de ser torturado e submetido a maus-tratos".

"A China deve libertá-lo e acabar com esta repressão escandalosa a advogados, ativistas e outros que tentam pacificamente defender os direitos humanos no país", instou.

As autoridades chinesas detiveram Yu em janeiro de 2018, poucos dias depois de lhe retirem a licença para exercer advocacia.

Desde a prisão do marido, Xu pediu repetidamente a libertação de Yu e disse recear que fosse torturado na prisão.

Yu foi formalmente acusado de "incitar à subversão do poder do Estado", um crime grave, frequentemente usado pelo regime comunista contra dissidentes, segundo organizações internacionais.

Sob a presidência de Xi Jinping, que ascendeu ao poder em março de 2013, as autoridades chinesas reprimiram alguns dos mais proeminentes advogados chineses de direitos humanos no país.

Em 2015, a China sofreu uma das maiores ondas de repressão contra advogados de direitos humanos, quando centenas foram detidos ou interrogados, muitos dos quais relataram terem sido torturados.