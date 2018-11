Uma mulher de 37 anos e uma bebé de dez meses foram mortas por um urso-pardo em Yukon, no Canadá, quando passeavam junto à sua cabana, na segunda-feira.

De acordo com a polícia local, os corpos de Valérie Théorêt e da filha, Adele Roesholt, foram encontrados pelo pai, Gjermund Roesholt.

Roesholt tinha saído para caçar e no regresso a casa foi surpreendido pelo urso. Conseguiu abater o animal com um tiro, ainda antes de perceber que o mesmo tinha já atacado a mulher e a filha de forma fatal.

Elas devem ter saído entre as 10:00 e as 15:00 de segunda-feira. Quando Gjermund estava a regressar encontrou os corpos da esposa e da filha no exterior da casa”, confirmou o relatório do médico legista.