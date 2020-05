Uma jovem modelo paquistanesa, vítima do acidente de avião que ocorreu na semana passada, foi alvo de ataques online, onde muitos a acusaram de ter tido uma vida imoral.

Segundo a BBC, as redes sociais de Zara Abid foram entretanto desativadas, após comentários que criticavam a sua roupa e estilo de vida.

A jovem de 28 anos seguia a bordo do voo da Pakistan International Airlines (PIA), que se despenhou numa área residencial em Karatchi na sexta-feira, segundo a lista de passageiros da empresa e informações das suas amigas.

As vítimas ainda não foram todas identificadas, mas as autoridades locais disseram que apenas tinham sobrevivido dois homens.

Neste momento, as suas contas do Instagram, Twitter e Facebook já não estão ativas, embora ainda não se tenha percebido se foram removidas pelas próprias plataformas ou por familiares e amigos.

Na conservadora sociedade paquistanesa, a população espera que as mulheres tenham uma vida modesta e certos estilos de vida não são bem recebidos entre a comunidade.

À medida que se espalhava a notícia de que Zara estava a bordo daquele avião, centenas de comentários inundaram as suas redes sociais por radicais religiosos, que questionavam a sua fé.

Muitos dos comentários sugeriram que a jovem deveria ser punida na vida após a morte devido ao seu comportamento “pecaminoso”.

Allan Pak não gosta das mulheres que mostram certas partes do corpo a toda a gente e jannat (o céu) é apenas para homens e mulheres puras”, escreveu um dos utilizadores no Twitter.

you on the other hand have done an excellent job of showing your brain part to all of us https://t.co/uiE41uhqHg