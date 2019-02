Um rasgão numa sapatilha Nike está a dar tanto que falar nos Estados Unidos que a marca norte-americana já se viu obrigada a abrir uma investigação. E até o antigo presidente dos EUA Barack Obama comentou o assunto.

É que o incidente aconteceu à sensação do basquetebol universitário Zion Williamson, num dos jogos mais esperados do ano, entre a Universidade de Duke, os "Duke Blue Devils", e a Universidade da Carolina do Norte, os "North Carolina Tar Hells". Para se ter uma ideia, os bilhetes para este encontro, que ocorreu na quarta-feira, custavam em média cerca de 2.000 euros e nas bancadas estavam várias personalidades como o antigo presidente Barack Obama.

Mas foi logo no primeiro minuto do jogo que o inesperado aconteceu: Williamson, de 18 anos, lesionou-se, sofrendo uma entorse, depois de a sua sapatilha se ter rasgado e rebentado. E aquela que era a grande atração do clássico - Williamson é o favorito para ser número um do próximo draft da NBA - acabou por falhar o resto do jogo.

As imagens têm corrido o mundo: com a sapatilha rebentada, a estrela dos "Duke Blue Devils" escorregou, caiu no chão e agarrou-se ao joelho com dores.

Momento pânico. 😬



No primeiro minuto do sempre incrível Duke x North Carolina, Zion Williamson se machucou, estourou o próprio tênis (nunca tinha visto isso) e saiu pro vestiário mancando.



Que não tenha sido nada grave. 🙏pic.twitter.com/uCxfxxwtmQ — 2 Pontos NBA (@nba2pontos) February 21, 2019

Várias estrelas do basquetebol norte-americano partilharam mensagens de apoio ao jogador nas redes sociais.

Hope young fella is ok! Literally blew thru his 👟. 🙏🏾 — LeBron James (@KingJames) February 21, 2019

Let these kids go straight out of HS!!! Too much on the line to be messing with college if you got a legit chance to turn pro. One injury can change somebody career, Zion sit yo ass down lol and we will be ready for you in the big boy league #LookingOutForThePlayers — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) February 21, 2019

Até Barack Obama comentou o sucedido, desejando, no Twitter, uma "recuperação rápida" ao jovem atleta.

Zion Williamson seems like an outstanding young man as well as an outstanding basketball player. Wishing him a speedy recovery. — Barack Obama (@BarackObama) February 21, 2019

No meio da polémica, a Puma incendiou os ânimos com uma mensagem que acabou por retirar do Twitter: "Não teria acontecido com uns Puma", escreveu a marca alemã.

Brands should be polite while responding to issues related to competitors . .#Nike #Puma Zion Williamson pic.twitter.com/VUaG8V4RZa — Schrödinger’s Cat (@piyusha13) February 21, 2019

O caso tornou-se de tal forma mediático que a Nike abriu uma investigação ao incidente. A marca de roupa e calçado de desporto que patrocina o jogador informou, em comunicado, que está “preocupada” com o que aconteceu e desejou ao jovem atleta uma rápida recuperação.

O treinador dos Duke afirmou que não sabia quanto tempo seria necessário para a recuperação de Williamson, mas a imprensa norte-americana escreve que, apesar do susto, a lesão do jogador não será tão grave quanto inicialmente se pensava.