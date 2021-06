Morreu na Índia o homem que tinha a maior família do mundo, aos 76 anos. Ziona Chana tinha 39 mulheres, 94 filhos e 33 netos.

De acordo com a imprensa, Chana sofria de diabetes e hipertensão.

Ziona vivia com a sua família numa enorme herdade, num edifício de quatro andares com cerca de 100 quartos em Baktawng, uma vila remota em Mizoram que até se tornou uma atração turística, de acordo com Zoramthanga. O local é conhecido como Casa da Nova Geração.

A enorme casa, com cem quartos, tem escola própria, recreio, animais, arrozais, uma grande horta e até oficinas. As mulheres da família têm a tarefa de alimentar todos os familiares, o pode levar horas a preparar as refeições uma vez que há muitas pessoas para alimentar.