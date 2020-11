O jornalista holandês Daniel Verlaan, especialista em tecnologia da estação RTL Nieuws, conseguiu na semana passada invadir uma videoconferência secreta dos ministros da Defesa da União Europeia.

Aparentemente incrédulo, em vídeos partilhados no Twitter, Verlaan põe as mãos na cabeça quando percebe que conseguiu realmente entrar na reunião por Zoom, onde participava inclusivamente o português João Gomes Cravinho, sendo interpelado pelo chefe de política externa da UE, o espanhol Josep Borrell. "Quem é o senhor?", pergunta o dirigente, a um Verlaan visivelmente surpreendido.

Desculpe, sou um jornalista dos Países Baixos", diz Verlaan. "Peço desculpa por interromper a vossa conferência, vou sair".

Sabe que está a cometer um crime? É melhor que saia rápido, antes que chegue a polícia", diz Borrell, enquanto se ouvem gargalhadas num vídeo publicado mais tarde nas redes sociais.

O jornalista conseguiu entrar na videoconferência depois de ter lido um tweet - entretanto apagado - da ministra da Defesa holandesa, Ank Bijleveld, que incluía a fotografia de uma palavra-passe com seis dígitos necessária para entrar na reunião.

Um porta-voz do Ministério da Defesa dos Países Baixos disse à RTL que um funcionário tinha colocado acidentalmente a fotografia da senha no Twitter e, ainda que garantam que havia outros passos de segurança necessários para aceder à videoconferência, Verlaan não teve qualquer problema em entrar apenas com aquela palavra-passe.

Já um porta-voz do Conselho Europeu diz que a intromissão foi ilegal e será levada às autoridades.