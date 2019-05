Várias pessoas ficaram feridas num tiroteio em Virginia Beach, nos EUA, esta sexta-feira.

De acordo com as autoridades, um dos feridos será um agente da polícia e outras cinco pessoas terão ficado feridas, mas as autoridades ainda só confirmaram três vítimas.

Até agora, não há confirmação de qualquer mortalidade.

Segudo o "The Guardian", a polícia afirmou que existiam "múltiplos feridos" e que, até agora, acredita-se que só há um atirador", que já terá sido detido.

As forças policiais responderam a uma “situação ativa” num centro municipal, perto de Virginia Beach. O edifício onde se deu o tiroteio foi cercado pelas forças armadas da polícia e pelo FBI.

De acordo com o “The Mirror”, apesar de tudo indicar que há seis vítimas, mas jornalistas no local só assistiram à intervenção das equipas de socorro com quatro pessoas no local.

A emergência foi comunicada pela Polícia de Virginia Beach, no Twitter.