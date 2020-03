Espanha registou, nas últimas 24 horas, 655 mortos com o novo coronavírus, elevando o balanço total 4.089 vítimas mortais, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.

Os números revelam ainda um aumento de 8.578 no número de infetados.

Desde o início da pandemia, o país teve um total de 56.188 casos de covid-19, dos quais 4.089 morreram e 7.015 tiveram alta e são considerados como curados.

Na totalidade do país há 3.679 pessoas em unidades de cuidados intensivos, 16,2% mais do que no dia anterior.

Comunidade de Madrid acredita que há 50 mil infetados na capital

O conselheiro para a Saúde da Comunidade de Madrid, Enrique Ruiz Escudero admitiu hoje que, embora o número de infetados por coronavírus diagnosticados seja de 17 mil, o balanço real pode rondar os 50 mil na região da capital espanhola.

Em entrevista ao canal de televisão Antena3, Escudero afirmou que o número total de contágios não incluiu os pacientes que foram diagnosticados em casa e que, somando aqueles que foram identificados pelo teste do novo coronavírus (Covid-19) pode falar-se de 50 mil afetados pela pandemia, na Comunidade de Madrid.

Nesse sentido, acrescentou que em Espanha deveria multiplicar-se por três o número de casos positivos, o que significa um número próximo de 70 mil afetados a nível nacional.

A esse número devem ser somados, disse, os três perfis de diagnóstico: os que foram detetados como casos positivos através do teste, os que foram diagnosticados clinicamente pelas equipas de Cuidados Primários e os contágios assintomáticos.

"Estamos perante um cenário de transmissão, há muitos pacientes que não têm diagnóstico, mas que seguramente são positivos", avisou o responsável.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 240.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até hoje.