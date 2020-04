Com as escolas fechadas em Itália devido à pandemia de Covid-19, as aulas chegam pela internet, mas não em todas as casas.

É o caso da província toscana de Grosseto, onde a banda larga não chega, a ligação à internet é incerta e, muitas vezes, os telemóveis nem conseguem ter rede para fazer uma chamada.

Giulio Giovannini, um estudante de 12 anos, vive em Grosseto e para assistir às aulas tem de percorrer 1,5km para conseguir sinal debaixo de uma árvore.

Lá, com a ajuda da mãe, monta a mesa de piquenique, cadeira e tablet: tudo o que precisa para construir a sala de aula virtual e acompanhar as aulas com os professores e colegas.

Pego num banco, numa mesa, num saco com o tablet e em todos os livros que necessito e venho para aqui com a minha mãe. Montamos tudo e estou pronto para as aulas", explicou Giulio.

Assim, todas as manhãs, Giulio e a mãe percorrem um quilómetro e meio para chegar à parte mais alta da região. Se chover, o menino pondera acompanhar as aulas dentro do carro da mãe, sempre debaixo das árvores onde monta a mesa.

A pandemia de Covid-19 ultrapassou os dois milhões de infetados em todo o mundo, levando à morte de quase 127 mil pessoas, desde que a doença surgiu em dezembro na China.

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, foram registadas 126.871 mortes e pelo menos 2.000.576 casos de infeção, especialmente na Europa.

O continente europeu continua a ser o mais afetado com 1.010.858 casos e 85.271 mortos.