Os chefes de polícia europeus, incluindo Portugal, defendem que as empresas de tecnologia devem mudar a sua forma de trabalhar para evitar a divulgação de imagens de abusos sexuais de crianças, divulgou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que os chefes de polícia europeus reuniram-se várias vezes durante o final do ano passado e acordaram apoiar a agência britânica contra o crime, a National Crime Agency (NCA), para que as empresas de tecnologia mudem a sua forma de trabalhar para evitar abusos sexuais de crianças.

Nas reuniões participaram chefes de polícia de toda a Europa, entre os quais Portugal, tendo sido aprovados cinco pedidos dirigidos ao setor da indústria da tecnologia.

Os responsáveis vão pedir que o material relativo a abuso sexual de crianças seja bloqueado logo que as empresas detetem o seu carregamento e que impeçam o aliciamento em linha nas suas plataformas.

Os chefes de polícia consideram também que as empresas devem trabalhar com os governos e os parceiros responsáveis pela aplicação da lei para pôr termo à transmissão em direto de abuso de crianças nas suas plataformas.

As empresas devem estar claramente mais propensas a ajudar os serviços responsáveis pela aplicação da lei a lidar com a exploração sexual de crianças” e devem “demonstrar uma maior abertura e transparência, bem como vontade de partilhar as melhores práticas e tecnologias entre empresas”, são outros pedidos.