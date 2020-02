Marco António esteve na Avenida da Igreja, em Lisboa, para dar a conhecer a história de uma paróquia italiana abandonada.

Uma antiga igreja do século XVII, em Nápoles é agora um ginásio de pugilismo. O projeto é de dois polícias, que treinam vários atletas entre os 8 e os 22 anos para melhorar a forma física e, acima de tudo, fugir à violência das ruas.

A segunda história deste episódio de Acredite Se Quiser é mais um exemplo de pessoas que tudo fazem, não só para tornar melhor a própria vida, como também a vida dos outros.

Christian Cheney tem 98 anos e é médico desde 1951. O francês recusa reformar-se para tratar de quem está mal de saúde.

Também de Istambul, na Turquia, chega-nos a história de uma atleta conhecida por fazer várias corridas de angariação de fundos.

Rosie Swale-Pope começou uma corrida solidária em Brighton, Inglaterra e tem como objetivo recolher fundos para ajudar as vítimas do último sismo no Nepal.