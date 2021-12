O número de mortos da erupção do vulcão Semeru da Indonésia aumentou de um para 13, disse este domingo a agência de gestão de catástrofes, numa altura em que os socorristas continuam a revistar a área.

"O número de mortos é agora 13. Os socorristas recuperaram mais corpos", disse o porta-voz da agência Abdul Muhari.

As imagens mostraram uma vasta pluma de fumo cinzento a subir da cratera do vulcão depois das 15:00 locais de sábado desencadeando o pânico entre os residentes das aldeias próximas que fugiram enquanto a área mergulhava na escuridão durante a tarde.

Kondisi erupsi Semeru saat ini. Silahkan mention jika ada yg dilokasi pic.twitter.com/5nnvqyoVJg — PRB Indonesia BNPB (Disaster Risk Reduction) (@PRB_BNPB) December 4, 2021

A aldeia de Lumajang estava coberta por uma espessa camada de lava e cinza fria, segundo os repórteres da AFP, e os residentes de uma dúzia de aldeias tiveram de ir para abrigos e mesquitas para passar a noite.

Pelo menos 57 pessoas foram feridas na erupção, 41 das quais sofreram queimaduras, disse a agência de gestão de catástrofes num comunicado.

O Monte Semeru, o pico mais alto de Java, situa-se a 3.676 metros. Imagens da agência meteorológica e geofísica da Indonésia mostraram cinzas a cair no Oceano Índico.

A última grande erupção da Semeru foi em dezembro de 2020. Também provocou a fuga de milhares de pessoas e cobriu aldeias inteiras.

A Indonésia situa-se no "Anel de Fogo" do Pacífico, onde o encontro de placas continentais causa uma elevada atividade sísmica. O arquipélago do sudeste asiático tem quase 130 vulcões ativos dentro das suas fronteiras.

No final de 2018, a erupção de um vulcão entre as ilhas de Java e Sumatra provocou um deslizamento de terra subaquática e um tsunami, matando cerca de 400 pessoas.