O secretário-geral do PCP encerrou, neste domingo, o XXI congresso com a afirmação de que não há alternativa política sem os comunistas e reclamar para a o partido “os avanços” positivos no Orçamento do Estado de 2021, que ajudou a viabilizar.

A alternativa política, de esquerda, precisa da “convergência de democratas e patriotas, da luta dos trabalhadores e do povo” e do “reforço do partido", afirmou Jerónimo de Sousa no discurso com que encerrou o congresso, no pavilhão Paz e Amizade, em Loures, Lisboa.

Alternativa política que não é possível só com o PCP, mas também não será possível sem o PCP”, disse Jerónimo.

No discurso, de pouco mais de 15 minutos, o secretário-geral comunista reclamou ainda “os avanços” que disse terem sido conseguidos pelo partido e que levaram a bancada comunista a abster-se e a viabilizar o Orçamento.

E sem nunca o citar, criticou o Bloco de Esquerda por ter ficado de fora do entendimento para viabilizar o Orçamento do Estado, esta semana.

É certo que, admitiu, foi um "caminho de ficou curto porque o PS não se liberta das suas escolhas e opções", que o PCP associa às "políticas de direita".

Mas enquanto alguns desistiam, se há avanços, medidas consagradas dirigidas aos trabalhadores, aos reformados, às pequenas empresas, à cultura, ao Serviço nacional de Saúde e aos seus profissionais, todas têm a marca, a contribuição, a proposta do PCP", defendeu.

Jerónimo, que foi eleito pela quinta vez, garantiu, ainda, não estar “a prazo” no cargo.

Questionado insistentemente sobre se irá cumprir integralmente os próximos quatro anos à frente dos comunistas, Jerónimo de Sousa, de 73 anos, assegurou estar “com força”.

Neste momento, tenho força para dizer que, sim senhora, não estou a prazo", garantiu, antes de entrar para a viatura do PCP que o costuma transportar, com os seguranças a apressarem o abandono do Pavilhão Paz e Amizade.

Aos 73 anos e líder do PCP há 16, o secretário-geral com maior longevidade a seguir ao histórico Álvaro Cunhal, o ainda deputado e antigo operário metalúrgico revelou-se "com energia, com força [para a luta]".

Eu força terei, se não tiver é que não posso...", brincou ainda.