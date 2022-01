A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito à atribuição de nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich, confirmou fonte oficial da PGR à CNN Portugal. O inquérito corre nos termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

O dono do Chelsea, Roman Abramovich, de 55 anos, é cidadão português desde abril.

Para obter a nacionalidade por via da naturalização, o empresário viu as ascendências sefarditas a serem comprovadas pela Comissão de Certificação do Sefardismo da comunidade judaica portuguesa, da qual tem sido parceiro nos últimos anos.

A Comunidade Judaica do Porto esclareceu a 18 de dezembro que Abramovich obteve nacionalidade portuguesa na sequência de um processo de certificação de sefardismo através das "mais altas instituições judaicas internacionais, em respeito de critérios legais". Milhares de judeus descendentes de sefarditas (judeus com origem ibérica) têm adquirido desta forma a nacionalidade portuguesa nos últimos anos.

Nascido em Saratov, na antiga União Soviética, o milionário tem agora quatro nacionalidades: russa, israelita, lituana e portuguesa.