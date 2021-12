A perícia à centralina do Range Rover onde seguia Sara Carreira e Ivo Lucas no dia do acidente que provocou a morte da cantora revela que a viatura circulava a 128 km/h.

A informação foi avançada esta sexta-feira, pelo Jornal de Notícias, que dá conta que a perícia realizada pelo Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária considera a velocidade como excessiva, não só por estar acima do limite estipulado por lei, mas também tendo em conta as condições climatéricas que se faziam sentir a 5 de dezembro do ano passado.

O acidente que vitimou Sara Carreira aconteceu na A1 e envolveu três viaturas, uma delas da cantora Cristina Branco.

Segundo o relatório final da GNR, a responsabilidade do acidente é apontada a três pessoas: Ivo Lucas, à data namorado de Sara Carreira e quem conduzia o Range Rover, a cantora Cristina Branco e ainda o condutor da primeira viatura que se despistou na autoestrada.

A CNN Portugal entrou em contacto com a GNR, que remeteu os esclarecimentos para o Ministério Público. Por sua vez, o DIAP da Comarca de Santarém justificou que o sistema não está a funcionar e, por isso, não podem acrescentar quaisquer informações.