A Coreia do Norte disparou pelo menos um míssil balístico ao início da madrugada deste domingo, avançou o governo da Coreia do Sul, citado pela Reuters.

Segundo noticia a agência, também a guarda costeira japonesa confirma o lançamento, adiantando que o projétil caiu fora da zona económica exclusiva do Japão.

Acredita-se que este seja o primeiro lançamento militar desde que a Coreia do Norte realizou um número recorde de testes em janeiro. Acontece menos a menos de duas semanas das eleições presidenciais na Coreia do Sul e numa altura em que se teme que o país liderado por Kim Jong-un avance com o desenvolvimento de mísseis enquanto a atenção internacional está voltada para a invasão da Rússia à Ucrânia.

O principal candidato conservador, Yoon Suk-Yeol, alertou na semana passada que a Coreia do Norte poderia ver a crise na Ucrânia como "uma oportunidade de lançar a sua própria provocação".

O último teste da Coreia do Norte foi a 30 de janeiro, quando disparou um míssil balístico de médio alcance Hwasong-12, a maior

arma disparada desde 2017.