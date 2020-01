A 10 de janeiro deste ano assinalaram-se quatro anos da morte de David Bowie, mas as suas editoras continuam a revelar novos trabalhos do artista. Desta vez, a Parlophone Records anunciou, a 8 de janeiro (data de nascimento do cantor), que dois álbuns inéditos vão ser lançados este ano.

David Bowie Is It Any Wonder? é um disco com seis músicas, que serão reveladas ao longo de seis semanas. A primeira faixa revelada é "The Man Who Sold The World (ChangesNowBowie Version)", que foi gravada nos estúdios da BBC em 1997, a 8 de janeiro, por altura da comemoração do 50º aniversário do cantor. A partir de 17 de janeiro, a discográfica vai começar a divulgar as outras cinco canções.

O segundo álbum será lançado a 18 de abril e chama-se Changes Now Bowie. Este disco foi gravado em 1996, em Nova Iorque, durante os ensaios para o concerto de comemoração dos 50 anos do cantor, que decorreu no Madison Square Garden no ano seguinte.

A publicação destes dois discos vem dar sequência a uma aposta contínua da Parlophone na carreira póstuma de David Bowie. Em 2019, e também a 8 de janeiro, a editora várias faixas inéditas do cantor.

David Bowie também em vídeo

Além da edição dos dois discos inéditos, os fãs de David Bowie também vão poder ver imagens nunca antes reveladas do cantor. O anúncio foi feito pela Universidade De Montfort, em Leicester, Reino Unido. Martin Richardson, especialista britânico em holografia, era amigo de David Bowie e é professor na instituição. Em 1998, o cantor permitiu algumas filmagens experimentais nos estúdios Blue Sky, em Londres.

Já depois dessas filmagens, os dois trabalharam em conjunto na elaboração da capa do álbum Hours.

Segundo a universidade, as imagens originais foram colocadas no arquivo do professor, que agora decidiu revelar alguns momentos dos 30 minutos do filme feito em formato 35mm.

Martin Richardson revelou que alguns excertos já tinham sido mostrados anteriormente, como é o caso deste vídeo. As imagens de que a universidade dispõe vão ser reveladas esta sexta-feira.

A amizade de Martin Richardson e David Bowie começou em 1994, quando se encontraram na exposição "Minotaur: Myths and Legends", que tinha algumas obras realizadas pelo cantor.