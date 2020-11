Uma coleção inédita de objetos de Bob Dylan foi vendida por quase meio milhão de euros, anunciou a RR Auction Company, a empresa responsável pelo leilão.

Os objetos pertenciam a Tony Glover, um músico e amigo de Bob Dylan, que morreu no ano passado. Os artigos foram agora postos à venda, num leilão que durou cerca de uma semana.

Entre os artigos estão cartas e letras de músicas não publicadas, incluindo um manuscrito da célebre "Blowin 'in the wind", datado de 2011 e assinado pelo músico, que sozinho arrecadou mais de 100 mil euros.

A música de 1963 foi lançada no álbum The Freewheelin ’Bob Dylan e ainda é uma das canções mais populares e anti-guerra do artista.

Algumas das cartas e letras inéditas foram escritas durante uma viagem de Dylan com os músicos Glover e John Hammond Jr. e vendidas por 32.641 euros.

Numa das cartas, enviada de Bearsville, em Nova Iorque, Bob Dylan refere-se a John Lennon e a Ringo Starr como "groovy", depois de os conhecer pela primeira vez, em 1964.

... am writing green songs an tieing play words togeter...i am outside an somewhat free

long for nothing. john lennon groovy also ringo. holy household here something out of ficticious gandi novel

i write by candlelight. hardly never during day

bob dylan he plays makes bread facing kind fond people menace in their bathtubs

they call him names an pay outrageously just t see what he looks like...bob dylan he laughs

it is all a joke see me in the sky. the sky is on fire", pode ler-se na carta, citada pela CNN.