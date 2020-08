O Papa Francisco convidou este domingo a comunidade internacional a promover uma “ajuda generosa” ao Líbano, após a explosão no porto de Beirute, esperando que renasça uma forte coexistência no país.

A catástrofe da terça-feira passada convida todos, a partir do povo libanês, a colaborar para um bem comum […]. Renovo o meu apelo para uma ajuda generosa por parte da comunidade internacional”, afirmou Francisco, após a oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Este domingo decorre uma videoconferência de doadores para o Líbano, que foi organizada pelas Nações Unidas e pela França.

O líder da Igreja católica decidiu, na sexta-feira, entregar uma primeira ajuda ao Líbano no valor de 250 mil euros.

O Papa pediu também ao clero daquele país que esteja próximo do povo, seguindo um estilo de vida marcado pela “pobreza evangélica, sem luxo”.

Francisco notou ainda que, “com a participação leal de todos”, é possível que o país renasça livre e forte.

Convido a Igreja a estar perto do calvário do povo, como faz hoje, com solidariedade e compaixão, com os corações e as mãos abertos para compartilhar”, exortou.