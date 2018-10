A Zapp é uma nova marca de scooters sediada no Reino Unido, que revelou agora a i300, uma scooter totalmente elétrica e de alto desempenho projetada para liderar a revolução da mobilidade, com o objetivo de tornar as deslocações mais divertidas, elegantes e sustentáveis.

Esta nova Zapp i300 é alimentada por uma bateria de iões de lítio de baixo peso e um motor elétrico síncrono de íman permanente de 14 kW que produz 587 Nm de binário à roda traseira. Com um peso de apenas 90 kg, esta scooter consegue acelerar dos zero aos 50 km/h em menos de 2,4 segundos.

Nesta nova scooter a bateria, de 5 kg de peso é amovível e pode ser retirada pelo proprietário para que seja carregada de forma segura em qualquer tomada doméstica.

Esta Zapp i300 dispõem de dois packs de bateria. A autonomia é de 56 quilómetros e o carregamento numa tomada convencional leva apenas três horas.

Esta scooter permite recuperar energia através dos travões, o que permite aumentar a longevidade dos travões da scooter e reduzir a poluição ao nível das partículas.

Em matéria de suspensão a Zapp i300 dispoem de suspensão de montagem invertida, na frente, que aumenta a rigidez, segundo a Zapp, enquanto que a suspensão traseira conta com uma solução push-rod com amortecedor coil-over associado, uma solução que coloca o amortecedor e mola em posição quase horizontal de forma a garantir uma condução segura e envolvente.