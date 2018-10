A Porsche vendeu o Project Gold por 2,7 milhões de euros num leilão que teve 37 ofertas e durou dez minutos.

O Project Gold é um Porsche 911 Turbo Classic Series exclusivo feito a partir dos componentes originais do seu modelo de há 20 anos. Ou seja, é um 911 Turbo clássico novo e único – uma peça de coleção que só poderá ser desfrutada em pista.

O leilão feito pela Sotheby’s no Porsche Experience Centre Atlanta (EUA) a assinalar os 70 anos da marca colocou 51 carros à venda. A estrela foi este exemplar único feito pela Porsche Classic com uma estimativa de licitação de 154.473 euros que terminou nos 2.743.500 euros.

O Project Gold recebeu o seu nome com a pintura «amarela dourada metálica» igual ao Porsche 911 Turbo S Exclusive Series lançado em 2018 – exibindo jantes e interior negros com pormenores no mesmo «amarelo dourado».

Mas a génese deste carro é o último 911 Turbo S da geração 993 (produzida entre 1994 e 1998) da qual recebe a carroçaria com as características entradas de ar laterais do último 911 Turbo com motor arrefecido a ar produzido há 20 anos.

Com um motor a debitar 450 cv de potência, o dono deste Project Gold único de coleção só poderá rodar com ele em pista pela ausência de homologação (ruído e emissões). O valor líquido de 2.589.027 euros da venda será destinado pela marca alemã para a Fundação Ferry Porsche e os seus projetos que vão da investigação ao desporto passando pela cultura e educação.