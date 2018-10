A Rolls-Royce e a Fabergé uniram-se para criar uma das peças de ourivesaria mais famosas do mundo: um Ovo Farbergé.

O Ovo Fabergé Spirit of Ecstasy pretende ser um símbolo contemporâneo do luxo que é a imagem de marca das duas casas.

A Fabergé criou mais um dos seus exclusivos ovos, com design Rolls-Royce, e colocando no centro da peça a Spirit of Ecstasy – a mascote que adorna a frente dos automóveis da fabricante inglesa.

O Ovo Fabergé Spirit of Ecstasy tem 160 mm de altura e pesa 400 g. Feita à mão, a peça inclui matérias como ouro, diamantes ou ametistas, para além do cristal da figura central.

Os Ovos Fabergé foram criados para a família imperial russa: entre 1885 e 1916 foram produzidos 50. Este é o segundo que é feito depois de 1917 e demorou dois anos a ser feito.

O Ovo Fabergé Spirit of Ecstasy vai ser mostrado nesta terça-feira na House of Rolls-Royce em Goodwood, Inglaterra, a “convidados e veneráveis patronos” da marca automóvel e será exibido na Fabergé de Londres pelo Natal.

Segundo a informação oficial, a peça “é destinada à residência de um grande colecionador das duas marcas”.