Um estudo de opinião realizado no Reino Unido (RU) atestou que “apenas 5% de condutores de veículos elétricos (EV) voltariam a [conduzir] um carro convencional.

Este estudo realizado no canal do YouTube «Fully Charged» dirigido por Robert Llewellyn assume-se como o maior inquérito realizado no RU sobre energias limpas e EV.

Lewellyn recebeu 7.723 respostas a 50 questões colocadas aos seus espectadores e cerca de nove em cada dez condutores de veículos plug-in referiram que nunca voltarão à gasolina ou ao diesel.

Entre as respostas fica a saber-se também que dois terços da audiência que ainda não têm um EV pretende fazê-lo “nos ´próximos dois anos” – sendo que apenas um quarto destes optará por um plug-in.

O estudo revela também que o principal para atrasar a mudança para os EV não tem sido a falta de opções atrativas, nem de infraestruturas de carga dos veículos, mas o consciente custo dos EV novos (33%) ou usados (14%).