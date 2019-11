O jornalista da TVI, Marco António, está de regresso com a sua rubrica "Acredite se Quiser". Desta vez inspirou-se exclusivamente nas pérolas do Youtube. Comida, comida e como fazer para perder as calorias geradas pela... comida.

Através do seu canal no Youtube, Charna Rowley tem uma desafiante tarefa: ingerir 10 mil calorias por dia. Desistiu do seu emprego para criar o seu canal na plataforma de vídeos, e tem sido um sucesso até então. Sozinha ou acompanhada, o importante é não perder o apetite.

Para a segunda história é preciso um estômago forte. Em Seattle, Estados Unidos, há uma parede com 30 anos onde as pessoas colocam as pastilhas elásticas que acabaram de mascar.

É nojento mas é muito engraçado", confessa um turista.

De cinco em cinco anos a parede é limpa, num trabalho complicado para os funcionários.

De resto, cangurus a comerem papel higiénico ou gatos no ginásio. Há de tudo por aqui.