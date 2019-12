O jornalista da TVI, Marco António, regressou ao Jornal da Uma com mais um Acredite se Quiser. Um dos destaques deste episódio foi uma carteira especial. Aos 83 anos, uma russa recusa reformar-se do ofício de carteira, mas não se fica por aqui. Para cumprir os seus deveres profissionais, Ekaterina Dzalaeva entrega todas as cartas e jornais numa região perto da fronteira com a Rússia. Acontece que todas as deslocações são feitas a pé.

Chega a fazer quarenta quilómetros por semana, durante os seis dias de trabalho. Apesar do salário baixo, continua a deslocar-se, sobretudo para continuar a por a conversa em dia com quem acompanha apanha no caminho.

O meu irmão foi para a guerra, e nessa altura todas as crianças queriam trabalhar nos correios", conta.

Apenas com três anos a menos, Jacinto Bonilla mostra que a expressão tem razão: "velhos são os trapos". Aos 80 anos, este nova-iorquino é uma das estrelas de um ginásio, onde pratica halterofilismo.

Já na Tunísia, um desfile solidário juntou mulheres e meninas que sofrem de cancro, mas que queriam provar que a doença não interfere na beleza.