A Marinha Portuguesa anunciou este sábado a homologação da primeira promoção de uma mulher da instituição à categoria de Oficial General.

A Capitão-de-Mar-e-Guerra da classe de Médicos Navais Maria Correia Halpern Diniz, de 58 anos, foi promovida ao posto de Comodoro, o mais baixo dentro da categoria dos Oficiais Generais.

“No ano em que a Marinha assinala os 30 anos da entrada das primeiras mulheres como militares, este é mais um marco na história de sucesso que representa a integração das mulheres na Armada”, pode ler-se na nota publicada no site oficial da Marinha.

Natural de Lisboa, Maria Correia Halpern Diniz ingressou na Marinha em 1997, tendo desempenhado, entre outras funções, os cargos de diretora do Centro de Medicina Naval e de ​diretora da Unidade de Tratamento Intensivo de Toxicodependências e Alcoolismo, ou UTITA.

Em setembro do ano passado, Adriana Oliveira, de 24 anos, natural de Vila do Conde, tornou-se na primeira mergulhadora da Marinha. A primeira-grumete concluiu o curso de especialização, depois de uma "exigente" fase do curso para a especialização da classe.