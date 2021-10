O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, afirmou esta sexta-feira que a decisão de Portugal dar às moratórias uma “abrangência muito maior” do que a dos outros países foi “muito acertada”.

As moratórias, em Portugal, tiveram uma abrangência muito maior do que nos outros países europeus. Foram mais longas. Acho que isso foi uma decisão muito acertada”, afirmou Mário Centeno, que falava após um almoço da Câmara do Comércio Americana em Portugal.