A chuva está de volta, esta quinta-feira, em todo o país, acompanhada pela descida da temperatura e o aumento da agitação marítima, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo o site do IPMA, para as regiões Norte e Centro está previsto céu muito nublado, com períodos de chuva, por vezes forte até ao início da manhã. A partir da tarde, os aguaceiros diminuem de intensidade e poderão ser acompanhados de trovoada.

Para a Serra da Estrela, está prevista a queda de neve nos pontos mais altos a partir da manhã, "descendo gradualmente a cota para 1000/1200 metros de altitude e diminuindo de frequência". O IPMA colocou os distritos da Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo devido à queda de neve, acima da cota dos 1.400 metros, entre as 07:00 e as 18:00 de quinta-feira.

Já na região Sul, também são esperados períodos de chuva durante a manhã, passando a regime de aguaceiros que durarão até ao meio da tarde

No Porto e Lisboa a chuva também se fará sentir, assim com a descida da temperatura máxima e um aumento do vento forte.

Quanto ao estado do mar, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão em alerta amarelo entre as 18:00 de quinta-feira e as 21:00 de sexta-feira e deve-se à previsão de agitação marítima com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.