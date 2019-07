Estamos quase a completar um mês de verão, mas poucos têm sido os dias que a estação se fez notar. As últimas semanas têm sido cinzentas e o bom tempo parece andar longe de Portugal, contrastando com o calor que se tem feito em grande parte da Europa.

Mas não se preocupe, a tendência deverá começar a inverter-se já a partir deste fim de semana, numa altura em que os portugueses deverão poder, finalmente, tirar os fatos de banho do armário. A perspetiva é que vários distritos do país cheguem aos 30 graus já a partir de sábado.

As temperaturas deverão intensificar-se no início da próxima semana, com distritos como Beja, Évora e Castelo Branco a chegarem a valores perto dos 40 graus durante toda a semana.

Os distritos do litoral norte deverão ser os menos beneficiados pela vaga de calor. Não se esperam temperaturas acima dos 24 graus para o Porto, enquanto Aveiro deverá manter-se nos 26 graus.

Apesar das melhorias do tempo, deverá manter-se alguma nebulosidade um pouco por todo o país, o que não impede um risco de elevada exposição a raios ultravioleta. Foi ainda emitido um alerta amarelo para os distritos de Lisboa e Leiria relacionado relativo à ocorrência de ventos fortes.

O mau tempo que se tem feito sentir nesta altura do ano também está a dificultar a vida a muitos comerciantes, sobretudo junto das praias.