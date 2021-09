A morte de Jorge Sampaio, esta sexta-feira, aos 81 anos, está a motivar muitos comentários nas redes sociais, de partidos e políticos que reconhecem no ex-Presidente da República uma figura crucial da democracia portuguesa.

O PS ao tomar conhecimento do falecimento do ex-Presidente da República e seu digníssimo Camarada Jorge Fernando Branco de Sampaio, vem tornar pública a sua indescritível dor pela partida de um dos seus mais brilhantes intelectuais.

Os meus mais sentidos pêsames para a família de Jorge Sampaio, Presidente da República com quem tive a honra de trabalhar como PM , e que era personalidade realmente empenhada com as causas da democracia e do desenvolvimento social no nosso país e no plano internacional .