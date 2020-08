Os tributos a Chadwick Boseman, o ator de 43 anos que interpretou T'Challa em “Pantera Negra”, o filme de super-heróis, e morreu esta sexta-feira vitima de cancro, chegam de todo o lado.

O site da BBC News, para os EUA e Canadá, cita muitos desses testemunho num fim-de-semana em que o mundo da sétima artes está de luto e ainda mais porque o estado de saúde do ator, aparentemente, não era do domínio do público.

"É um golpe esmagador", escreveu o ator e realizador Jordan Peele.

O grito de guerra "Wakanda Forever" tornou-se viral, com celebridades, ativistas dos direitos humanos e fãs a postarem mensagens emocionantes.

"Que alma gentil e talentosa. Mostrando-nos toda a grandeza entre cirurgias e quimioterapia. A coragem e força que são precisas para fazer isso. É este o rosto da dignidade", escreveu a estrela de televisão Oprah Winfrey.

What a gentle gifted SOUL. Showing us all that Greatness in between surgeries and chemo. The courage, the strength, the Power it takes to do that. This is what Dignity looks like. https://t.co/U3OOnJVS42 — Oprah Winfrey (@Oprah) August 29, 2020

O filho mais velho do ativista dos direitos humanos Martin Luther King, Martin Luther King Jr, disse que Boseman "deu vida à história" nas suas representações de indivíduos negros proeminentes, incluindo o jogador de baisebol, Jackie Robinson, e o cantor de soul, James Brown.

Chadwick Boseman brought history to life on the silver screen, from Jackie Robinson, James Brown and Thurgood Marshall.

As Black Panther, he was also a superhero to many. And despite his 4 year long battle with cancer, he kept fighting and he kept inspiring. He will be missed. pic.twitter.com/f0Tc8ByaXj — Martin Luther King III (@OfficialMLK3) August 29, 2020

O jornalista, Clint Smith, fez eco de outros comentários no seu Twitter, ao escrever sobre o quanto o “Pantera Negra” significava para seu filho que idolatrava T'Challa, a personagem interpretada por Boseman.

I keep thinking about my 3-year-old in his Black Panther costume. How he wore it almost every day when he got it, refused to take it off. The way he walked around saying “I’m the Black Panther.” How happy it made him. What Chadwick gave us was immeasurable. What an enormous loss. — Clint Smith (@ClintSmithIII) August 29, 2020

Ava DuVernay, que dirigiu uma série de filmes e documentários poderosos, incluindo Selma, sobre a luta pelos direitos civis na década de 1960, escreveu "que tenha um belo regresso, rei."

May you have a beautiful return, King. We will miss you so. pic.twitter.com/jdip3RHoXb — Ava DuVernay (@ava) August 29, 2020

No ano passado, Boseman disse que o filme mudou o que significa ser "jovem, talentoso e negro".

Ele é "um grande motivo pelo qual nossos filhos não precisam de se perguntar sobre o que é um super-herói negro", tweetou o escritor Brian Josephs.

O premiado músico John Legend chamou Boseman de "uma luz brilhante [que] trouxe graça, elegância e poder a tudo o que fez. Sempre pareceu que carregava os nossos antepassados com ele".

I’m so shocked and heartbroken about Chadwick. He was such a bright light, such a gifted performer. He brought grace, elegance and power to everything he did. He always seemed to carry our ancestors with him. And now he joins them far too soon. — John Legend (@johnlegend) August 29, 2020

Segundo a BBC, foram muitos os que no Twitter chamaram a atenção para o trabalho que Boseman produziu enquanto já vivia com o cancro no colon, após ser diagnosticado em 2016.

"Durante esse tempo, deu-nos a Guerra Civil, Marshall, Pantera Negra, Guerra do Infinito, Endgame, 21 Bridges e Da 5 Bloods ", escreveu o jornalista Jemele Hill.

Hollywood também prestou uma homenagem ao ator, incluindo o Marvel Studios, que criou o “Pantera Negra”, bem como a Disney e a Academia, responsável pelos Óscares, que falou de "uma perda incomensurável".

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 29, 2020

E a lista de manifestações de perda e gratidão não ficou por aqui. Outras estrelas da Marvel partilharam os seus sentimentos de perda no Twitter e no Instagram. Mark Ruffalo, que interpretou Hulk, escreveu: "Tudo o que tenho a dizer é que as tragédias que se acumularam neste ano só se tornaram mais profundas com a perda de Chadwick Boseman."

Tom Holland, que atualmente interpreta o Homem-Aranha, disse que o ator era "ainda mais herói fora das telas" e chamou-o de modelo para milhões de pessoas no mundo.

Segundo o site Hello!, dedicado a notícias de celebridades, no Instagram, o ator Chris Hemsworth de Thor escreveu: "Vou sentir sua falta, companheiro. Absolutamente comovente. Uma das pessoas mais gentis e genuínas que conheci. Envio amor e apoio para toda a família. RIP."

Já Brie Larson tuitou: "Chadwick era alguém que irradiava poder e paz. Que representava muito mais do que ele mesmo. Que dedicava tempo para, realmente, ver como o outro estava e tinha palavras de encorajamento quando nos sentiamos inseguros."