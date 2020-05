O rapper português Mota Jr foi encontrado morto na segunda-feira, em Sesimbra, mas deixou um legado de vários sucessos no mundo da música.

David Mota tinha por hábito cantar em crioulo e, prova disso, é o single "Vira Casacas" da nova mixtape "Pega Discarrega 3". Foi filmado no Bairro de Boavista, em Lisboa, lançado no dia 1 de março e conta com 1,8 milhões de visualizações no Youtube.

No reportório musical do rapper português existem duas músicas que foram os maiores sucessos: "Passa Geral", lançada há dois anos, e que conta com 4,4 milhões de visualizações e "Bu Casta Acredita", do album "Pega Discarrega 2", que chegou aos 3,7 milhões.

Outro grande sucesso que ajudou Mota Jr a ganhar ainda mais notoriedade foi a colaboração na música "Ca Bu Fla Ma Nau" do rapper Piruka. Pertence ao album "AClara" e atingiu mais de 21 milhões de visualizações.

Mota Jr soma agora 152 mil seguidores na rede social Instagram, enquanto que na Spotify as músicas do artistas são ouvidas em média por mais de 36.500 pessoas por mês.