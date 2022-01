Um homem com mais de 30 anos morreu este domingo de manhã, na sequência de um acidente na Estrada Nacional (109), em Ortigosa, no concelho de Leiria, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

A mesma fonte explicou à agência Lusa que se tratou de uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, registada cerca das 10:00, no sentido Leiria - Figueira da Foz da EN109.

O trânsito esteve condicionado até às 11:15, acrescentou.