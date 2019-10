O episódio desta semana de "Acredite se quiser" explora várias ausências, como a ausência do medo e da gravidade.

No que toca à gravidade, costuma dizer-se que "a descer todos os santos ajudam", mas Marcin Dzienski, campeão do mundo de escalada de parede em 2016, demorou 16 segundos e 16 centésimos a subir uma parede de 23 metros em Varsóvia. Foi mais rápido do que o adversário: um elevador.

De Varsóvia à Indonésia, o programa dá a conhecer uma mulher que se faz elevar numa mota, à volta do poço da morte, quebrando muitos tabus pelo caminho.